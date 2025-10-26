Gemo (GEMO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00071496 24H Hoch $ 0.00074707 Allzeithoch $ 0.00097812 Niedrigster Preis $ 0.00065067 Preisänderung (1H) -1.27% Preisänderung (1T) +1.60% Preisänderung (7T) +1.87%

Der Echtzeitpreis von Gemo (GEMO) beträgt $0.00072852. In den letzten 24 Stunden wurde GEMO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00071496 und einem Höchstpreis von $ 0.00074707 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GEMO liegt bei $ 0.00097812, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00065067.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GEMO im letzten Stunde um -1.27%, in den letzten 24 Stunden um +1.60% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Gemo (GEMO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 732.92K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 732.92K Umlaufangebot 999.97M Gesamtangebot 999,965,020.466369

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gemo beträgt $ 732.92K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GEMO liegt bei 999.97M, das Gesamtangebot bei 999965020.466369. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 732.92K.