Gasspas (GASS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.07% Preisänderung (1T) +5.49% Preisänderung (7T) -11.37% Preisänderung (7T) -11.37%

Der Echtzeitpreis von Gasspas (GASS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde GASS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GASS liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GASS im letzten Stunde um +0.07%, in den letzten 24 Stunden um +5.49% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.37% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Gasspas (GASS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 940.27K$ 940.27K $ 940.27K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 940.27K$ 940.27K $ 940.27K Umlaufangebot 420.69T 420.69T 420.69T Gesamtangebot 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gasspas beträgt $ 940.27K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GASS liegt bei 420.69T, das Gesamtangebot bei 420690000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 940.27K.