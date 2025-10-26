Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00000598 24H Hoch $ 0.00000692 Allzeithoch $ 0.00004032 Niedrigster Preis $ 0.00000501 Preisänderung (1H) +0.69% Preisänderung (1T) +15.64% Preisänderung (7T) +0.27%

Der Echtzeitpreis von Gap Tooth Lizard ($GAPPY) beträgt $0.00000693. In den letzten 24 Stunden wurde $GAPPY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000598 und einem Höchstpreis von $ 0.00000692 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von $GAPPY liegt bei $ 0.00004032, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000501.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich $GAPPY im letzten Stunde um +0.69%, in den letzten 24 Stunden um +15.64% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.27% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 693.02K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 693.02K Umlaufangebot 99.91B Gesamtangebot 99,906,805,287.48557

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gap Tooth Lizard beträgt $ 693.02K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von $GAPPY liegt bei 99.91B, das Gesamtangebot bei 99906805287.48557. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 693.02K.