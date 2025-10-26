Game7 (G7) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00033085 $ 0.00033085 $ 0.00033085 24H Tief $ 0.00038956 $ 0.00038956 $ 0.00038956 24H Hoch 24H Tief $ 0.00033085$ 0.00033085 $ 0.00033085 24H Hoch $ 0.00038956$ 0.00038956 $ 0.00038956 Allzeithoch $ 0.02317852$ 0.02317852 $ 0.02317852 Niedrigster Preis $ 0.00021951$ 0.00021951 $ 0.00021951 Preisänderung (1H) -0.44% Preisänderung (1T) +4.72% Preisänderung (7T) +4.19% Preisänderung (7T) +4.19%

Der Echtzeitpreis von Game7 (G7) beträgt $0.00035227. In den letzten 24 Stunden wurde G7 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00033085 und einem Höchstpreis von $ 0.00038956 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von G7 liegt bei $ 0.02317852, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00021951.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich G7 im letzten Stunde um -0.44%, in den letzten 24 Stunden um +4.72% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.19% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Game7 (G7) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 796.35K$ 796.35K $ 796.35K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.52M$ 3.52M $ 3.52M Umlaufangebot 2.26B 2.26B 2.26B Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Game7 beträgt $ 796.35K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von G7 liegt bei 2.26B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.52M.