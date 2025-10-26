fxhash (FXH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00516441 $ 0.00516441 $ 0.00516441 24H Tief $ 0.0059103 $ 0.0059103 $ 0.0059103 24H Hoch 24H Tief $ 0.00516441$ 0.00516441 $ 0.00516441 24H Hoch $ 0.0059103$ 0.0059103 $ 0.0059103 Allzeithoch $ 0.03486908$ 0.03486908 $ 0.03486908 Niedrigster Preis $ 0.00382405$ 0.00382405 $ 0.00382405 Preisänderung (1H) +1.73% Preisänderung (1T) +0.77% Preisänderung (7T) -16.77% Preisänderung (7T) -16.77%

Der Echtzeitpreis von fxhash (FXH) beträgt $0.00584543. In den letzten 24 Stunden wurde FXH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00516441 und einem Höchstpreis von $ 0.0059103 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FXH liegt bei $ 0.03486908, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00382405.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FXH im letzten Stunde um +1.73%, in den letzten 24 Stunden um +0.77% und in den vergangenen 7 Tagen um -16.77% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

fxhash (FXH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M Umlaufangebot 520.00M 520.00M 520.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von fxhash beträgt $ 3.04M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FXH liegt bei 520.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.85M.