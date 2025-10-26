Der Echtzeitpreis von fxhash beträgt heute 0.00584543 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FXH-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FXH-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von fxhash beträgt heute 0.00584543 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FXH-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FXH-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

fxhash Preis (FXH)

1 FXH zu USD Echtzeitpreis:

$0.00584543
$0.00584543
+0.70%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
fxhash (FXH) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:56:07 (UTC+8)

fxhash (FXH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00516441
$ 0.00516441
24H Tief
$ 0.0059103
$ 0.0059103
24H Hoch

$ 0.00516441
$ 0.00516441

$ 0.0059103
$ 0.0059103

$ 0.03486908
$ 0.03486908

$ 0.00382405
$ 0.00382405

+1.73%

+0.77%

-16.77%

-16.77%

Der Echtzeitpreis von fxhash (FXH) beträgt $0.00584543. In den letzten 24 Stunden wurde FXH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00516441 und einem Höchstpreis von $ 0.0059103 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FXH liegt bei $ 0.03486908, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00382405.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FXH im letzten Stunde um +1.73%, in den letzten 24 Stunden um +0.77% und in den vergangenen 7 Tagen um -16.77% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

fxhash (FXH) Marktinformationen

$ 3.04M
$ 3.04M

--
--

$ 5.85M
$ 5.85M

520.00M
520.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von fxhash beträgt $ 3.04M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FXH liegt bei 520.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.85M.

fxhash (FXH)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von fxhash zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von fxhash zu USD bei $ +0.0019863542.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von fxhash zu USD bei $ -0.0028746544.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von fxhash zu USD bei $ -0.01990522350604181.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.77%
30 Tage$ +0.0019863542+33.98%
60 Tage$ -0.0028746544-49.17%
90 Tage$ -0.01990522350604181-77.29%

Was ist fxhash (FXH)

The $FXH protocol is a powerful foundation for creating, collecting, and evolving generative art in ways that push artistic potential to new levels. $FXH is the foundation of a new art economy that transforms how we create, collect, and value digital art. And as the backbone of an entirely new creative paradigm for tokenized art, $FXH is much more than just an airdrop.The protocol introduces three visionary components that merge art + finance: $FXH token, art coins, open-form. You can use $FXH to launch or participate in art coin launches, collect and interact with open-form projects, provide liquidity, or hold for governance rights as the protocol evolves. The $FXH protocol and first open-form collection launch in June, with more to follow. Roadmap? The $FXH Protocol is for code-based generative art at first but will quickly expand to AI, limited series, and digital artworks

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

fxhash (FXH) Ressource

fxhash-Preisprognose (USD)

Wie viel wird fxhash (FXH) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre fxhash-(FXH)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für fxhash zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die fxhash-Preisprognose an!

FXH zu lokalen Währungen

fxhash (FXH) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von fxhash (FXH) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FXH Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu fxhash (FXH)

Wie viel ist fxhash (FXH) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FXH in USD beträgt 0.00584543 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FXH-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FXH-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00584543. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von fxhash?
Die Marktkapitalisierung von FXH beträgt $ 3.04M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FXH?
Das Umlaufangebot von FXH beträgt 520.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FXH?
FXH erreichte einen Allzeithochpreis von 0.03486908 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FXH?
FXH verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00382405 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FXH?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FXH beträgt -- USD.
Wird FXH dieses Jahr noch steigen?
FXH könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FXH-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
fxhash (FXH) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

