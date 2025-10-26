Full Moon (FM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01129118 $ 0.01129118 $ 0.01129118 24H Tief $ 0.01171173 $ 0.01171173 $ 0.01171173 24H Hoch 24H Tief $ 0.01129118$ 0.01129118 $ 0.01129118 24H Hoch $ 0.01171173$ 0.01171173 $ 0.01171173 Allzeithoch $ 0.04230323$ 0.04230323 $ 0.04230323 Niedrigster Preis $ 0.00630962$ 0.00630962 $ 0.00630962 Preisänderung (1H) +0.21% Preisänderung (1T) -1.10% Preisänderung (7T) +3.73% Preisänderung (7T) +3.73%

Der Echtzeitpreis von Full Moon (FM) beträgt $0.01151716. In den letzten 24 Stunden wurde FM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01129118 und einem Höchstpreis von $ 0.01171173 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FM liegt bei $ 0.04230323, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00630962.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FM im letzten Stunde um +0.21%, in den letzten 24 Stunden um -1.10% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.73% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Full Moon (FM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 228.58M$ 228.58M $ 228.58M Umlaufangebot 321.22M 321.22M 321.22M Gesamtangebot 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Full Moon beträgt $ 3.67M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FM liegt bei 321.22M, das Gesamtangebot bei 20000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 228.58M.