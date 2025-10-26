Der Echtzeitpreis von Full Moon beträgt heute 0.01151716 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FM-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FM-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Full Moon beträgt heute 0.01151716 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FM-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FM-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über FM

FM-Preisinformationen

FM-Whitepaper

Offizielle FM-Website

FM-Tokenökonomie

FM-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Full Moon Logo

Full Moon Preis (FM)

Nicht aufgelistet

1 FM zu USD Echtzeitpreis:

$0.01150583
$0.01150583$0.01150583
-1.20%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Full Moon (FM) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:55:47 (UTC+8)

Full Moon (FM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.01129118
$ 0.01129118$ 0.01129118
24H Tief
$ 0.01171173
$ 0.01171173$ 0.01171173
24H Hoch

$ 0.01129118
$ 0.01129118$ 0.01129118

$ 0.01171173
$ 0.01171173$ 0.01171173

$ 0.04230323
$ 0.04230323$ 0.04230323

$ 0.00630962
$ 0.00630962$ 0.00630962

+0.21%

-1.10%

+3.73%

+3.73%

Der Echtzeitpreis von Full Moon (FM) beträgt $0.01151716. In den letzten 24 Stunden wurde FM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01129118 und einem Höchstpreis von $ 0.01171173 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FM liegt bei $ 0.04230323, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00630962.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FM im letzten Stunde um +0.21%, in den letzten 24 Stunden um -1.10% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.73% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Full Moon (FM) Marktinformationen

$ 3.67M
$ 3.67M$ 3.67M

--
----

$ 228.58M
$ 228.58M$ 228.58M

321.22M
321.22M 321.22M

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Full Moon beträgt $ 3.67M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FM liegt bei 321.22M, das Gesamtangebot bei 20000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 228.58M.

Full Moon (FM)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Full Moon zu USD bei $ -0.00012853043936399.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Full Moon zu USD bei $ -0.0022035217.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Full Moon zu USD bei $ -0.0049779365.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Full Moon zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00012853043936399-1.10%
30 Tage$ -0.0022035217-19.13%
60 Tage$ -0.0049779365-43.22%
90 Tage$ 0--

Was ist Full Moon (FM)

Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.

We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.

Unleash User's Trading Potential

As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.

Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.

Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.

Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.

Chart a Course to Passive Income

Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.

Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading

Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Full Moon (FM) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Full Moon-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Full Moon (FM) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Full Moon-(FM)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Full Moon zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Full Moon-Preisprognose an!

FM zu lokalen Währungen

Full Moon (FM) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Full Moon (FM) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FM Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Full Moon (FM)

Wie viel ist Full Moon (FM) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FM in USD beträgt 0.01151716 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FM-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FM-zu-USD-Preis beträgt $ 0.01151716. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Full Moon?
Die Marktkapitalisierung von FM beträgt $ 3.67M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FM?
Das Umlaufangebot von FM beträgt 321.22M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FM?
FM erreichte einen Allzeithochpreis von 0.04230323 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FM?
FM verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00630962 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FM?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FM beträgt -- USD.
Wird FM dieses Jahr noch steigen?
FM könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FM-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:55:47 (UTC+8)

Full Moon (FM) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,482.70
$112,482.70$112,482.70

+0.98%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,986.06
$3,986.06$3,986.06

+1.35%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05486
$0.05486$0.05486

-20.02%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.2812
$6.2812$6.2812

-14.44%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.04
$195.04$195.04

+1.64%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,986.06
$3,986.06$3,986.06

+1.35%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,482.70
$112,482.70$112,482.70

+0.98%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6317
$2.6317$2.6317

+1.29%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.04
$195.04$195.04

+1.64%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19897
$0.19897$0.19897

+1.39%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.8250
$0.8250$0.8250

+1,275.00%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000084
$0.000000000000084$0.000000000000084

-36.36%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050774
$0.050774$0.050774

-85.49%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1941
$0.1941$0.1941

-82.07%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.8250
$0.8250$0.8250

+1,275.00%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000335
$0.0000000000000000000335$0.0000000000000000000335

+204.54%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15384
$0.15384$0.15384

+88.29%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.113101
$0.113101$0.113101

+43.24%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03198
$0.03198$0.03198

+29.68%