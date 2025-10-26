FTMTOKEN (FTMX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.057507 $ 0.057507 $ 0.057507 24H Tief $ 0.058803 $ 0.058803 $ 0.058803 24H Hoch 24H Tief $ 0.057507$ 0.057507 $ 0.057507 24H Hoch $ 0.058803$ 0.058803 $ 0.058803 Allzeithoch $ 0.137551$ 0.137551 $ 0.137551 Niedrigster Preis $ 0.01575309$ 0.01575309 $ 0.01575309 Preisänderung (1H) -0.16% Preisänderung (1T) -0.49% Preisänderung (7T) -1.33% Preisänderung (7T) -1.33%

Der Echtzeitpreis von FTMTOKEN (FTMX) beträgt $0.058316. In den letzten 24 Stunden wurde FTMX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.057507 und einem Höchstpreis von $ 0.058803 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FTMX liegt bei $ 0.137551, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01575309.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FTMX im letzten Stunde um -0.16%, in den letzten 24 Stunden um -0.49% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.33% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FTMTOKEN (FTMX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 14.58M$ 14.58M $ 14.58M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 37.91M$ 37.91M $ 37.91M Umlaufangebot 250.00M 250.00M 250.00M Gesamtangebot 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FTMTOKEN beträgt $ 14.58M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FTMX liegt bei 250.00M, das Gesamtangebot bei 650000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 37.91M.