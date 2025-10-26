Der Echtzeitpreis von FTF100 beträgt heute 0.00010699 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FTF100-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FTF100-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von FTF100 beträgt heute 0.00010699 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FTF100-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FTF100-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

FTF100 (FTF100) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:52:17 (UTC+8)

FTF100 (FTF100) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von FTF100 (FTF100) beträgt $0.00010699. In den letzten 24 Stunden wurde FTF100 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00009716 und einem Höchstpreis von $ 0.00010762 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FTF100 liegt bei $ 0.0004498, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000497.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FTF100 im letzten Stunde um +5.21%, in den letzten 24 Stunden um +9.77% und in den vergangenen 7 Tagen um -18.39% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FTF100 (FTF100) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FTF100 beträgt $ 106.99K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FTF100 liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 106.99K.

FTF100 (FTF100)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von FTF100 zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von FTF100 zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von FTF100 zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von FTF100 zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+9.77%
30 Tage$ 0--
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist FTF100 (FTF100)

FTF100 is a decentralized cryptocurrency project on the Solana network with a fixed supply of 1 billion tokens. The project focuses on building a creator-centric ecosystem and providing interactive educational tools and financial literacy resources. FTF100 aims to support community engagement, allowing token holders to participate in content interaction and educational activities. The team plans to expand token utility and educational features as the project develops.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

FTF100 (FTF100) Ressource

FTF100-Preisprognose (USD)

Wie viel wird FTF100 (FTF100) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre FTF100-(FTF100)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für FTF100 zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die FTF100-Preisprognose an!

FTF100 zu lokalen Währungen

FTF100 (FTF100) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von FTF100 (FTF100) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FTF100 Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu FTF100 (FTF100)

Wie viel ist FTF100 (FTF100) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FTF100 in USD beträgt 0.00010699 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FTF100-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FTF100-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00010699. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von FTF100?
Die Marktkapitalisierung von FTF100 beträgt $ 106.99K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FTF100?
Das Umlaufangebot von FTF100 beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FTF100?
FTF100 erreichte einen Allzeithochpreis von 0.0004498 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FTF100?
FTF100 verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.0000497 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FTF100?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FTF100 beträgt -- USD.
Wird FTF100 dieses Jahr noch steigen?
FTF100 könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FTF100-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:52:17 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

