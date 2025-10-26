FTF100 (FTF100) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00009716 24H Hoch $ 0.00010762 Allzeithoch $ 0.0004498 Niedrigster Preis $ 0.0000497 Preisänderung (1H) +5.21% Preisänderung (1T) +9.77% Preisänderung (7T) -18.39%

Der Echtzeitpreis von FTF100 (FTF100) beträgt $0.00010699. In den letzten 24 Stunden wurde FTF100 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00009716 und einem Höchstpreis von $ 0.00010762 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FTF100 liegt bei $ 0.0004498, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000497.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FTF100 im letzten Stunde um +5.21%, in den letzten 24 Stunden um +9.77% und in den vergangenen 7 Tagen um -18.39% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FTF100 (FTF100) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 106.99K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 106.99K Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FTF100 beträgt $ 106.99K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FTF100 liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 106.99K.