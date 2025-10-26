Frost (FROST) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00000991 24H Hoch $ 0.00001147 Allzeithoch $ 0.00028548 Niedrigster Preis $ 0.00000542 Preisänderung (1H) +0.79% Preisänderung (1T) +10.91% Preisänderung (7T) +16.92%

Der Echtzeitpreis von Frost (FROST) beträgt $0.000011. In den letzten 24 Stunden wurde FROST zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000991 und einem Höchstpreis von $ 0.00001147 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FROST liegt bei $ 0.00028548, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000542.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FROST im letzten Stunde um +0.79%, in den letzten 24 Stunden um +10.91% und in den vergangenen 7 Tagen um +16.92% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Frost (FROST) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.00K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.00K Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Frost beträgt $ 11.00K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FROST liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.00K.