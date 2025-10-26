Der Echtzeitpreis von Freya Protocol beträgt heute 0.0124248 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FREYA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FREYA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Freya Protocol beträgt heute 0.0124248 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FREYA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FREYA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über FREYA

FREYA-Preisinformationen

FREYA-Whitepaper

Offizielle FREYA-Website

FREYA-Tokenökonomie

FREYA-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Freya Protocol Logo

Freya Protocol Preis (FREYA)

Nicht aufgelistet

1 FREYA zu USD Echtzeitpreis:

$0.01241854
$0.01241854$0.01241854
-5.70%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Freya Protocol (FREYA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:55:40 (UTC+8)

Freya Protocol (FREYA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00979401
$ 0.00979401$ 0.00979401
24H Tief
$ 0.0131811
$ 0.0131811$ 0.0131811
24H Hoch

$ 0.00979401
$ 0.00979401$ 0.00979401

$ 0.0131811
$ 0.0131811$ 0.0131811

$ 0.04563979
$ 0.04563979$ 0.04563979

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

-5.71%

-35.04%

-35.04%

Der Echtzeitpreis von Freya Protocol (FREYA) beträgt $0.0124248. In den letzten 24 Stunden wurde FREYA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00979401 und einem Höchstpreis von $ 0.0131811 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FREYA liegt bei $ 0.04563979, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FREYA im letzten Stunde um +0.07%, in den letzten 24 Stunden um -5.71% und in den vergangenen 7 Tagen um -35.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Freya Protocol (FREYA) Marktinformationen

$ 6.22M
$ 6.22M$ 6.22M

--
----

$ 6.82M
$ 6.82M$ 6.82M

500.31M
500.31M 500.31M

548,599,973.8588991
548,599,973.8588991 548,599,973.8588991

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Freya Protocol beträgt $ 6.22M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FREYA liegt bei 500.31M, das Gesamtangebot bei 548599973.8588991. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.82M.

Freya Protocol (FREYA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Freya Protocol zu USD bei $ -0.00075302729225593.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Freya Protocol zu USD bei $ +0.0010710276.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Freya Protocol zu USD bei $ +0.0026587879.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Freya Protocol zu USD bei $ +0.002328892819928071.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00075302729225593-5.71%
30 Tage$ +0.0010710276+8.62%
60 Tage$ +0.0026587879+21.40%
90 Tage$ +0.002328892819928071+23.07%

Was ist Freya Protocol (FREYA)

Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Freya Protocol (FREYA) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Freya Protocol-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Freya Protocol (FREYA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Freya Protocol-(FREYA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Freya Protocol zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Freya Protocol-Preisprognose an!

FREYA zu lokalen Währungen

Freya Protocol (FREYA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Freya Protocol (FREYA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FREYA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Freya Protocol (FREYA)

Wie viel ist Freya Protocol (FREYA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FREYA in USD beträgt 0.0124248 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FREYA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FREYA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0124248. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Freya Protocol?
Die Marktkapitalisierung von FREYA beträgt $ 6.22M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FREYA?
Das Umlaufangebot von FREYA beträgt 500.31M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FREYA?
FREYA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.04563979 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FREYA?
FREYA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FREYA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FREYA beträgt -- USD.
Wird FREYA dieses Jahr noch steigen?
FREYA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FREYA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:55:40 (UTC+8)

Freya Protocol (FREYA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,482.70
$112,482.70$112,482.70

+0.98%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,986.06
$3,986.06$3,986.06

+1.35%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05486
$0.05486$0.05486

-20.02%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.2812
$6.2812$6.2812

-14.44%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.04
$195.04$195.04

+1.64%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,986.06
$3,986.06$3,986.06

+1.35%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,482.70
$112,482.70$112,482.70

+0.98%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6317
$2.6317$2.6317

+1.29%

Solana Logo

Solana

SOL

$195.04
$195.04$195.04

+1.64%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19897
$0.19897$0.19897

+1.39%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.8250
$0.8250$0.8250

+1,275.00%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000084
$0.000000000000084$0.000000000000084

-36.36%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050774
$0.050774$0.050774

-85.49%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1941
$0.1941$0.1941

-82.07%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.8250
$0.8250$0.8250

+1,275.00%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000335
$0.0000000000000000000335$0.0000000000000000000335

+204.54%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15384
$0.15384$0.15384

+88.29%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.113101
$0.113101$0.113101

+43.24%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03198
$0.03198$0.03198

+29.68%