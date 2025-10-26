Freya Protocol (FREYA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00979401 24H Hoch $ 0.0131811 Allzeithoch $ 0.04563979 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +0.07% Preisänderung (1T) -5.71% Preisänderung (7T) -35.04%

Der Echtzeitpreis von Freya Protocol (FREYA) beträgt $0.0124248. In den letzten 24 Stunden wurde FREYA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00979401 und einem Höchstpreis von $ 0.0131811 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FREYA liegt bei $ 0.04563979, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FREYA im letzten Stunde um +0.07%, in den letzten 24 Stunden um -5.71% und in den vergangenen 7 Tagen um -35.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Freya Protocol (FREYA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.22M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.82M Umlaufangebot 500.31M Gesamtangebot 548,599,973.8588991

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Freya Protocol beträgt $ 6.22M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FREYA liegt bei 500.31M, das Gesamtangebot bei 548599973.8588991. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.82M.