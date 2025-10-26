FOUR (FOUR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000937 $ 0.00000937 $ 0.00000937 24H Tief $ 0.00000999 $ 0.00000999 $ 0.00000999 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000937$ 0.00000937 $ 0.00000937 24H Hoch $ 0.00000999$ 0.00000999 $ 0.00000999 Allzeithoch $ 0.0006579$ 0.0006579 $ 0.0006579 Niedrigster Preis $ 0.00000651$ 0.00000651 $ 0.00000651 Preisänderung (1H) +0.23% Preisänderung (1T) -3.73% Preisänderung (7T) -2.53% Preisänderung (7T) -2.53%

Der Echtzeitpreis von FOUR (FOUR) beträgt $0.00000953. In den letzten 24 Stunden wurde FOUR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000937 und einem Höchstpreis von $ 0.00000999 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FOUR liegt bei $ 0.0006579, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000651.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FOUR im letzten Stunde um +0.23%, in den letzten 24 Stunden um -3.73% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.53% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FOUR (FOUR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.53K$ 9.53K $ 9.53K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.53K$ 9.53K $ 9.53K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FOUR beträgt $ 9.53K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FOUR liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.53K.