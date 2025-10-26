Fork Chain (FORK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00497353$ 0.00497353 $ 0.00497353 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.99% Preisänderung (1T) +2.74% Preisänderung (7T) +6.78% Preisänderung (7T) +6.78%

Der Echtzeitpreis von Fork Chain (FORK) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde FORK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FORK liegt bei $ 0.00497353, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FORK im letzten Stunde um +0.99%, in den letzten 24 Stunden um +2.74% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.78% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Fork Chain (FORK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 20.43K$ 20.43K $ 20.43K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 20.43K$ 20.43K $ 20.43K Umlaufangebot 999.44M 999.44M 999.44M Gesamtangebot 999,436,313.942938 999,436,313.942938 999,436,313.942938

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fork Chain beträgt $ 20.43K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FORK liegt bei 999.44M, das Gesamtangebot bei 999436313.942938. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.43K.