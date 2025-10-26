Forge3 (FORGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001808 $ 0.00001808 $ 0.00001808 24H Tief $ 0.00001845 $ 0.00001845 $ 0.00001845 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001808$ 0.00001808 $ 0.00001808 24H Hoch $ 0.00001845$ 0.00001845 $ 0.00001845 Allzeithoch $ 0.00024838$ 0.00024838 $ 0.00024838 Niedrigster Preis $ 0.00001659$ 0.00001659 $ 0.00001659 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) +1.40% Preisänderung (7T) +5.21% Preisänderung (7T) +5.21%

Der Echtzeitpreis von Forge3 (FORGE) beträgt $0.00001845. In den letzten 24 Stunden wurde FORGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001808 und einem Höchstpreis von $ 0.00001845 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FORGE liegt bei $ 0.00024838, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001659.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FORGE im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +1.40% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.21% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Forge3 (FORGE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 18.44K$ 18.44K $ 18.44K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 18.44K$ 18.44K $ 18.44K Umlaufangebot 999.88M 999.88M 999.88M Gesamtangebot 999,884,771.9257829 999,884,771.9257829 999,884,771.9257829

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Forge3 beträgt $ 18.44K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FORGE liegt bei 999.88M, das Gesamtangebot bei 999884771.9257829. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 18.44K.