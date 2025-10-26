Der Echtzeitpreis von Forge3 beträgt heute 0.00001845 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FORGE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FORGE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Forge3 beträgt heute 0.00001845 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FORGE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FORGE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über FORGE

FORGE-Preisinformationen

FORGE-Whitepaper

Offizielle FORGE-Website

FORGE-Tokenökonomie

FORGE-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Forge3 Logo

Forge3 Preis (FORGE)

Nicht aufgelistet

1 FORGE zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+1.30%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Forge3 (FORGE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:51:52 (UTC+8)

Forge3 (FORGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00001808
$ 0.00001808$ 0.00001808
24H Tief
$ 0.00001845
$ 0.00001845$ 0.00001845
24H Hoch

$ 0.00001808
$ 0.00001808$ 0.00001808

$ 0.00001845
$ 0.00001845$ 0.00001845

$ 0.00024838
$ 0.00024838$ 0.00024838

$ 0.00001659
$ 0.00001659$ 0.00001659

0.00%

+1.40%

+5.21%

+5.21%

Der Echtzeitpreis von Forge3 (FORGE) beträgt $0.00001845. In den letzten 24 Stunden wurde FORGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001808 und einem Höchstpreis von $ 0.00001845 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FORGE liegt bei $ 0.00024838, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001659.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FORGE im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +1.40% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.21% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Forge3 (FORGE) Marktinformationen

$ 18.44K
$ 18.44K$ 18.44K

--
----

$ 18.44K
$ 18.44K$ 18.44K

999.88M
999.88M 999.88M

999,884,771.9257829
999,884,771.9257829 999,884,771.9257829

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Forge3 beträgt $ 18.44K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FORGE liegt bei 999.88M, das Gesamtangebot bei 999884771.9257829. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 18.44K.

Forge3 (FORGE)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Forge3 zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Forge3 zu USD bei $ -0.0000024926.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Forge3 zu USD bei $ -0.0000088793.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Forge3 zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.40%
30 Tage$ -0.0000024926-13.51%
60 Tage$ -0.0000088793-48.12%
90 Tage$ 0--

Was ist Forge3 (FORGE)

Forge3 is a Web3 collaboration platform built on Solana that connects crypto founders, creators, and developers to bring ideas to life. The platform enables secure deal-making through an on-chain escrow payment system, ensuring both parties in a transaction are protected.

Users can:

Post project ideas or freelance gigs

Connect with top Web3 talent

Collaborate in a trustless environment

Manage payments securely via our smart contract escrow

The $FORGE token powers the Forge3 ecosystem by:

Offering discounted platform fees when used for payments

Driving a deflationary burn mechanism tied to real transaction volume

Creating utility that grows as the network of deals expands

Our mission is to become the trust layer for Web3 work, enabling safe, transparent, and efficient peer-to-peer business transactions across the Solana ecosystem.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Forge3 (FORGE) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Forge3-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Forge3 (FORGE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Forge3-(FORGE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Forge3 zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Forge3-Preisprognose an!

FORGE zu lokalen Währungen

Forge3 (FORGE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Forge3 (FORGE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FORGE Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Forge3 (FORGE)

Wie viel ist Forge3 (FORGE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FORGE in USD beträgt 0.00001845 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FORGE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FORGE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00001845. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Forge3?
Die Marktkapitalisierung von FORGE beträgt $ 18.44K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FORGE?
Das Umlaufangebot von FORGE beträgt 999.88M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FORGE?
FORGE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00024838 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FORGE?
FORGE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00001659 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FORGE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FORGE beträgt -- USD.
Wird FORGE dieses Jahr noch steigen?
FORGE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FORGE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:51:52 (UTC+8)

Forge3 (FORGE) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,538.28
$113,538.28$113,538.28

+1.93%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,064.66
$4,064.66$4,064.66

+3.35%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04938
$0.04938$0.04938

-28.01%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3354
$6.3354$6.3354

-13.70%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.54
$197.54$197.54

+2.94%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,064.66
$4,064.66$4,064.66

+3.35%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,538.28
$113,538.28$113,538.28

+1.93%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6405
$2.6405$2.6405

+1.63%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.54
$197.54$197.54

+2.94%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20222
$0.20222$0.20222

+3.05%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.3317
$0.3317$0.3317

+452.83%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000086
$0.000000000000086$0.000000000000086

-34.84%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052853
$0.052853$0.052853

-84.89%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.3317
$0.3317$0.3317

+452.83%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13558
$0.13558$0.13558

+65.94%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2660
$0.2660$0.2660

+57.58%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.114859
$0.114859$0.114859

+45.47%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000130
$0.0000000000000000000130$0.0000000000000000000130

+18.18%