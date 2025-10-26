Forg (FORG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00000104$ 0.00000104 $ 0.00000104 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.73% Preisänderung (1T) +1.33% Preisänderung (7T) +5.74% Preisänderung (7T) +5.74%

Der Echtzeitpreis von Forg (FORG) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde FORG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FORG liegt bei $ 0.00000104, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FORG im letzten Stunde um +0.73%, in den letzten 24 Stunden um +1.33% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.74% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Forg (FORG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 232.37K$ 232.37K $ 232.37K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 232.37K$ 232.37K $ 232.37K Umlaufangebot 420.69B 420.69B 420.69B Gesamtangebot 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Forg beträgt $ 232.37K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FORG liegt bei 420.69B, das Gesamtangebot bei 420690000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 232.37K.