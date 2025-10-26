Flayer (FLAY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.02397699 $ 0.02397699 $ 0.02397699 24H Tief $ 0.02687117 $ 0.02687117 $ 0.02687117 24H Hoch 24H Tief $ 0.02397699$ 0.02397699 $ 0.02397699 24H Hoch $ 0.02687117$ 0.02687117 $ 0.02687117 Allzeithoch $ 0.257272$ 0.257272 $ 0.257272 Niedrigster Preis $ 0.01259989$ 0.01259989 $ 0.01259989 Preisänderung (1H) +0.10% Preisänderung (1T) +11.06% Preisänderung (7T) +37.68% Preisänderung (7T) +37.68%

Der Echtzeitpreis von Flayer (FLAY) beträgt $0.02677751. In den letzten 24 Stunden wurde FLAY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02397699 und einem Höchstpreis von $ 0.02687117 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FLAY liegt bei $ 0.257272, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01259989.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FLAY im letzten Stunde um +0.10%, in den letzten 24 Stunden um +11.06% und in den vergangenen 7 Tagen um +37.68% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Flayer (FLAY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 16.06M$ 16.06M $ 16.06M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 26.77M$ 26.77M $ 26.77M Umlaufangebot 600.00M 600.00M 600.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Flayer beträgt $ 16.06M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FLAY liegt bei 600.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 26.77M.