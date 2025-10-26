FireChicken (FCKN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.71% Preisänderung (1T) +1.54% Preisänderung (7T) +1.09% Preisänderung (7T) +1.09%

Der Echtzeitpreis von FireChicken (FCKN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde FCKN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FCKN liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FCKN im letzten Stunde um +0.71%, in den letzten 24 Stunden um +1.54% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.09% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FireChicken (FCKN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 195.22K$ 195.22K $ 195.22K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 195.22K$ 195.22K $ 195.22K Umlaufangebot 985.60M 985.60M 985.60M Gesamtangebot 985,595,425.464798 985,595,425.464798 985,595,425.464798

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FireChicken beträgt $ 195.22K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FCKN liegt bei 985.60M, das Gesamtangebot bei 985595425.464798. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 195.22K.