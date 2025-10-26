Der Echtzeitpreis von FireChicken beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FCKN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FCKN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von FireChicken beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FCKN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FCKN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.00019807
+1.50%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
FireChicken (FCKN) Echtzeit-Preis-Diagramm
FireChicken (FCKN) Preisinformationen (USD)

$ 0
$ 0
Der Echtzeitpreis von FireChicken (FCKN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde FCKN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FCKN liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FCKN im letzten Stunde um +0.71%, in den letzten 24 Stunden um +1.54% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.09% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

$ 195.22K
--
$ 195.22K
985.60M
985,595,425.464798
Die aktuelle Marktkapitalisierung von FireChicken beträgt $ 195.22K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FCKN liegt bei 985.60M, das Gesamtangebot bei 985595425.464798. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 195.22K.

FireChicken (FCKN)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von FireChicken zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von FireChicken zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von FireChicken zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von FireChicken zu USD bei $ 0.

Heute$ 0+1.54%
30 Tage$ 0+0.32%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist FireChicken (FCKN)

FireChicken is a meme-powered crypto project with a serious mission: combining community energy with sustainable liquidity investing. Born from lessons in past projects, FireChicken avoids insider advantages by ensuring fair accumulation and transparent token management.

The project generates revenue through liquidity pools (paired with tokens like USDC), reinvesting trading fees back into the ecosystem to strengthen long-term growth. Alongside its liquidity strategy, FireChicken provides daily educational content for its holders, covering topics like market psychology, liquidity mechanics, and risk management.

While maintaining its lighthearted chicken mascot and meme-driven culture, FireChicken focuses on building trust, educating traders, and steadily growing its holder base. The goal is to balance fun and fundamentals — proving that a meme project can also deliver real value, sustainability, and community empowerment.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

FireChicken-Preisprognose (USD)

Wie viel wird FireChicken (FCKN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre FireChicken-(FCKN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für FireChicken zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die FireChicken-Preisprognose an!

FireChicken (FCKN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von FireChicken (FCKN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FCKN Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu FireChicken (FCKN)

Wie viel ist FireChicken (FCKN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FCKN in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FCKN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FCKN-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von FireChicken?
Die Marktkapitalisierung von FCKN beträgt $ 195.22K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FCKN?
Das Umlaufangebot von FCKN beträgt 985.60M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FCKN?
FCKN erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FCKN?
FCKN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FCKN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FCKN beträgt -- USD.
Wird FCKN dieses Jahr noch steigen?
FCKN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FCKN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
FireChicken (FCKN) – Wichtige Branchen‑Updates

10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

