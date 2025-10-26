Finger Monkey (FM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00004043 $ 0.00004043 $ 0.00004043 24H Tief $ 0.00004302 $ 0.00004302 $ 0.00004302 24H Hoch 24H Tief $ 0.00004043$ 0.00004043 $ 0.00004043 24H Hoch $ 0.00004302$ 0.00004302 $ 0.00004302 Allzeithoch $ 0.00010498$ 0.00010498 $ 0.00010498 Niedrigster Preis $ 0.00003449$ 0.00003449 $ 0.00003449 Preisänderung (1H) +0.09% Preisänderung (1T) +0.11% Preisänderung (7T) -3.26% Preisänderung (7T) -3.26%

Der Echtzeitpreis von Finger Monkey (FM) beträgt $0.00004279. In den letzten 24 Stunden wurde FM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00004043 und einem Höchstpreis von $ 0.00004302 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FM liegt bei $ 0.00010498, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00003449.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FM im letzten Stunde um +0.09%, in den letzten 24 Stunden um +0.11% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.26% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Finger Monkey (FM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 41.08K$ 41.08K $ 41.08K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 42.22K$ 42.22K $ 42.22K Umlaufangebot 960.00M 960.00M 960.00M Gesamtangebot 986,624,591.0 986,624,591.0 986,624,591.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Finger Monkey beträgt $ 41.08K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FM liegt bei 960.00M, das Gesamtangebot bei 986624591.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 42.22K.