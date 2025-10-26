Felis (FELIS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +2.16% Preisänderung (1T) -81.95% Preisänderung (7T) -86.31%

Der Echtzeitpreis von Felis (FELIS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde FELIS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FELIS liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FELIS im letzten Stunde um +2.16%, in den letzten 24 Stunden um -81.95% und in den vergangenen 7 Tagen um -86.31% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Felis (FELIS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.37K Volumen (24H) $ 97.30K Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.25K Umlaufangebot 311.12B Gesamtangebot 801,328,527,551.2377

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Felis beträgt $ 4.37K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 97.30K. Das Umlaufangebot von FELIS liegt bei 311.12B, das Gesamtangebot bei 801328527551.2377. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.25K.