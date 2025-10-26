Der Echtzeitpreis von FaZeSway beträgt heute 0.0000122 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SWAY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SWAY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von FaZeSway beträgt heute 0.0000122 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SWAY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SWAY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über SWAY

SWAY-Preisinformationen

SWAY-Tokenökonomie

SWAY-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

FaZeSway Logo

FaZeSway Preis (SWAY)

Nicht aufgelistet

1 SWAY zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+1.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
FaZeSway (SWAY) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:50:20 (UTC+8)

FaZeSway (SWAY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0000119
$ 0.0000119$ 0.0000119
24H Tief
$ 0.00001311
$ 0.00001311$ 0.00001311
24H Hoch

$ 0.0000119
$ 0.0000119$ 0.0000119

$ 0.00001311
$ 0.00001311$ 0.00001311

$ 0.00135071
$ 0.00135071$ 0.00135071

$ 0.00001124
$ 0.00001124$ 0.00001124

-0.26%

+1.04%

-7.45%

-7.45%

Der Echtzeitpreis von FaZeSway (SWAY) beträgt $0.0000122. In den letzten 24 Stunden wurde SWAY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000119 und einem Höchstpreis von $ 0.00001311 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SWAY liegt bei $ 0.00135071, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001124.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SWAY im letzten Stunde um -0.26%, in den letzten 24 Stunden um +1.04% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FaZeSway (SWAY) Marktinformationen

$ 12.20K
$ 12.20K$ 12.20K

--
----

$ 12.20K
$ 12.20K$ 12.20K

999.68M
999.68M 999.68M

999,682,321.863574
999,682,321.863574 999,682,321.863574

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FaZeSway beträgt $ 12.20K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SWAY liegt bei 999.68M, das Gesamtangebot bei 999682321.863574. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 12.20K.

FaZeSway (SWAY)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von FaZeSway zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von FaZeSway zu USD bei $ -0.0000053496.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von FaZeSway zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von FaZeSway zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.04%
30 Tage$ -0.0000053496-43.84%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist FaZeSway (SWAY)

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

FaZeSway-Preisprognose (USD)

Wie viel wird FaZeSway (SWAY) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre FaZeSway-(SWAY)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für FaZeSway zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die FaZeSway-Preisprognose an!

SWAY zu lokalen Währungen

FaZeSway (SWAY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von FaZeSway (SWAY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SWAY Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu FaZeSway (SWAY)

Wie viel ist FaZeSway (SWAY) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SWAY in USD beträgt 0.0000122 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SWAY-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SWAY-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0000122. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von FaZeSway?
Die Marktkapitalisierung von SWAY beträgt $ 12.20K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SWAY?
Das Umlaufangebot von SWAY beträgt 999.68M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SWAY?
SWAY erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00135071 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SWAY?
SWAY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00001124 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SWAY?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SWAY beträgt -- USD.
Wird SWAY dieses Jahr noch steigen?
SWAY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SWAY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:50:20 (UTC+8)

FaZeSway (SWAY) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,725.75
$113,725.75$113,725.75

+2.10%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,074.06
$4,074.06$4,074.06

+3.59%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04976
$0.04976$0.04976

-27.46%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3016
$6.3016$6.3016

-14.16%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.97
$197.97$197.97

+3.16%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,074.06
$4,074.06$4,074.06

+3.59%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,725.75
$113,725.75$113,725.75

+2.10%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6437
$2.6437$2.6437

+1.75%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.97
$197.97$197.97

+3.16%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20246
$0.20246$0.20246

+3.17%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.3250
$0.3250$0.3250

+441.66%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000086
$0.000000000000086$0.000000000000086

-34.84%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052850
$0.052850$0.052850

-84.90%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.3250
$0.3250$0.3250

+441.66%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13553
$0.13553$0.13553

+65.88%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2610
$0.2610$0.2610

+54.62%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.114707
$0.114707$0.114707

+45.28%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000147
$0.0000000000000000000147$0.0000000000000000000147

+33.63%