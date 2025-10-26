FaZeSway (SWAY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0000119 $ 0.0000119 $ 0.0000119 24H Tief $ 0.00001311 $ 0.00001311 $ 0.00001311 24H Hoch 24H Tief $ 0.0000119$ 0.0000119 $ 0.0000119 24H Hoch $ 0.00001311$ 0.00001311 $ 0.00001311 Allzeithoch $ 0.00135071$ 0.00135071 $ 0.00135071 Niedrigster Preis $ 0.00001124$ 0.00001124 $ 0.00001124 Preisänderung (1H) -0.26% Preisänderung (1T) +1.04% Preisänderung (7T) -7.45% Preisänderung (7T) -7.45%

Der Echtzeitpreis von FaZeSway (SWAY) beträgt $0.0000122. In den letzten 24 Stunden wurde SWAY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000119 und einem Höchstpreis von $ 0.00001311 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SWAY liegt bei $ 0.00135071, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001124.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SWAY im letzten Stunde um -0.26%, in den letzten 24 Stunden um +1.04% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

FaZeSway (SWAY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 12.20K$ 12.20K $ 12.20K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 12.20K$ 12.20K $ 12.20K Umlaufangebot 999.68M 999.68M 999.68M Gesamtangebot 999,682,321.863574 999,682,321.863574 999,682,321.863574

Die aktuelle Marktkapitalisierung von FaZeSway beträgt $ 12.20K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SWAY liegt bei 999.68M, das Gesamtangebot bei 999682321.863574. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 12.20K.