farthouse (FARTHOUSE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00198369$ 0.00198369 $ 0.00198369 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.08% Preisänderung (1T) -13.72% Preisänderung (7T) -25.78% Preisänderung (7T) -25.78%

Der Echtzeitpreis von farthouse (FARTHOUSE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde FARTHOUSE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FARTHOUSE liegt bei $ 0.00198369, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FARTHOUSE im letzten Stunde um +1.08%, in den letzten 24 Stunden um -13.72% und in den vergangenen 7 Tagen um -25.78% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

farthouse (FARTHOUSE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 124.44K$ 124.44K $ 124.44K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 124.44K$ 124.44K $ 124.44K Umlaufangebot 996.24M 996.24M 996.24M Gesamtangebot 996,238,315.590973 996,238,315.590973 996,238,315.590973

Die aktuelle Marktkapitalisierung von farthouse beträgt $ 124.44K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FARTHOUSE liegt bei 996.24M, das Gesamtangebot bei 996238315.590973. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 124.44K.