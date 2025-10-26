Farcats (FARCATS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00053809 24H Hoch $ 0.00056746 Allzeithoch $ 0.0010799 Niedrigster Preis $ 0.00020294 Preisänderung (1H) +0.00% Preisänderung (1T) +4.10% Preisänderung (7T) +2.26%

Der Echtzeitpreis von Farcats (FARCATS) beträgt $0.00056232. In den letzten 24 Stunden wurde FARCATS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00053809 und einem Höchstpreis von $ 0.00056746 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FARCATS liegt bei $ 0.0010799, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00020294.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FARCATS im letzten Stunde um +0.00%, in den letzten 24 Stunden um +4.10% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.26% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Farcats (FARCATS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 562.38K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 562.38K Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Farcats beträgt $ 562.38K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FARCATS liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 562.38K.