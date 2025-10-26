Faircaster (FAIR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00006193 $ 0.00006193 $ 0.00006193 24H Tief $ 0.00011888 $ 0.00011888 $ 0.00011888 24H Hoch 24H Tief $ 0.00006193$ 0.00006193 $ 0.00006193 24H Hoch $ 0.00011888$ 0.00011888 $ 0.00011888 Allzeithoch $ 0.0001335$ 0.0001335 $ 0.0001335 Niedrigster Preis $ 0.00000835$ 0.00000835 $ 0.00000835 Preisänderung (1H) -1.48% Preisänderung (1T) +62.03% Preisänderung (7T) +114.06% Preisänderung (7T) +114.06%

Der Echtzeitpreis von Faircaster (FAIR) beträgt $0.00010195. In den letzten 24 Stunden wurde FAIR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00006193 und einem Höchstpreis von $ 0.00011888 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FAIR liegt bei $ 0.0001335, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000835.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FAIR im letzten Stunde um -1.48%, in den letzten 24 Stunden um +62.03% und in den vergangenen 7 Tagen um +114.06% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Faircaster (FAIR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 10.02M$ 10.02M $ 10.02M Umlaufangebot 44.02B 44.02B 44.02B Gesamtangebot 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Faircaster beträgt $ 4.41M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von FAIR liegt bei 44.02B, das Gesamtangebot bei 100000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.02M.