Was ist FaceDAO (FACE)

FaceDAO is a web 3.0 decentralised platform where people can create and join the decentralised communities and interact with 100% real people worldwide. It is the next-generation social media platform built on the blockchain that provides a trusted and open environment to its users. The platform profoundly respects the freedom of expression and ensures that only genuine information and content is shared. It offers highly innovative and distinctive features for social networks. The most exciting thing is it is free to use and easy to set up.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

FaceDAO (FACE) Ressource Offizielle Website