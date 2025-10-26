Exim (EXIM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.091218 $ 0.091218 $ 0.091218 24H Tief $ 0.100622 $ 0.100622 $ 0.100622 24H Hoch 24H Tief $ 0.091218$ 0.091218 $ 0.091218 24H Hoch $ 0.100622$ 0.100622 $ 0.100622 Allzeithoch $ 0.125048$ 0.125048 $ 0.125048 Niedrigster Preis $ 0.070503$ 0.070503 $ 0.070503 Preisänderung (1H) +0.09% Preisänderung (1T) +0.76% Preisänderung (7T) -0.53% Preisänderung (7T) -0.53%

Der Echtzeitpreis von Exim (EXIM) beträgt $0.100509. In den letzten 24 Stunden wurde EXIM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.091218 und einem Höchstpreis von $ 0.100622 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EXIM liegt bei $ 0.125048, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.070503.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EXIM im letzten Stunde um +0.09%, in den letzten 24 Stunden um +0.76% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.53% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Exim (EXIM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 136.13K$ 136.13K $ 136.13K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 22.59M$ 22.59M $ 22.59M Umlaufangebot 1.35M 1.35M 1.35M Gesamtangebot 224,763,629.073 224,763,629.073 224,763,629.073

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Exim beträgt $ 136.13K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von EXIM liegt bei 1.35M, das Gesamtangebot bei 224763629.073. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 22.59M.