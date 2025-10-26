Evolve PRO (EVOP) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von Evolve PRO (EVOP) beträgt $0.04416056. In den letzten 24 Stunden wurde EVOP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.04380816 und einem Höchstpreis von $ 0.04486345 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EVOP liegt bei $ 0.074445, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0031876.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EVOP im letzten Stunde um -0.10%, in den letzten 24 Stunden um -1.39% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.78% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Evolve PRO (EVOP) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Evolve PRO beträgt $ 2.21M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von EVOP liegt bei 50.00M, das Gesamtangebot bei 50000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.21M.