Evil Larry (LARRY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00578577 $ 0.00578577 $ 0.00578577 24H Tief $ 0.0060998 $ 0.0060998 $ 0.0060998 24H Hoch 24H Tief $ 0.00578577$ 0.00578577 $ 0.00578577 24H Hoch $ 0.0060998$ 0.0060998 $ 0.0060998 Allzeithoch $ 0.088823$ 0.088823 $ 0.088823 Niedrigster Preis $ 0.00155563$ 0.00155563 $ 0.00155563 Preisänderung (1H) +0.90% Preisänderung (1T) -0.91% Preisänderung (7T) -7.62% Preisänderung (7T) -7.62%

Der Echtzeitpreis von Evil Larry (LARRY) beträgt $0.00595569. In den letzten 24 Stunden wurde LARRY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00578577 und einem Höchstpreis von $ 0.0060998 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LARRY liegt bei $ 0.088823, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00155563.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LARRY im letzten Stunde um +0.90%, in den letzten 24 Stunden um -0.91% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.62% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Evil Larry (LARRY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.95M$ 5.95M $ 5.95M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.95M$ 5.95M $ 5.95M Umlaufangebot 998.49M 998.49M 998.49M Gesamtangebot 998,488,798.4397551 998,488,798.4397551 998,488,798.4397551

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Evil Larry beträgt $ 5.95M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LARRY liegt bei 998.49M, das Gesamtangebot bei 998488798.4397551. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.95M.