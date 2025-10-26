Everybody (HOLD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00164477$ 0.00164477 $ 0.00164477 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) -7.54% Preisänderung (7T) -7.39% Preisänderung (7T) -7.39%

Der Echtzeitpreis von Everybody (HOLD) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde HOLD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HOLD liegt bei $ 0.00164477, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HOLD im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um -7.54% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.39% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Everybody (HOLD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.11M$ 9.11M $ 9.11M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.11M$ 9.11M $ 9.11M Umlaufangebot 27.78B 27.78B 27.78B Gesamtangebot 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Everybody beträgt $ 9.11M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HOLD liegt bei 27.78B, das Gesamtangebot bei 27780713256.829243. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.11M.