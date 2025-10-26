Epoch (EPOCH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00006832$ 0.00006832 $ 0.00006832 Niedrigster Preis $ 0.00000852$ 0.00000852 $ 0.00000852 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -9.35% Preisänderung (7T) -9.35%

Der Echtzeitpreis von Epoch (EPOCH) beträgt $0.00000857. In den letzten 24 Stunden wurde EPOCH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EPOCH liegt bei $ 0.00006832, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000852.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EPOCH im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -9.35% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Epoch (EPOCH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.71K$ 7.71K $ 7.71K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.71K$ 7.71K $ 7.71K Umlaufangebot 899.86M 899.86M 899.86M Gesamtangebot 899,863,118.031465 899,863,118.031465 899,863,118.031465

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Epoch beträgt $ 7.71K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von EPOCH liegt bei 899.86M, das Gesamtangebot bei 899863118.031465. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.71K.