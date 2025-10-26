EPIC FAIL GUY (EFG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00048874$ 0.00048874 $ 0.00048874 Niedrigster Preis $ 0.00001228$ 0.00001228 $ 0.00001228 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -4.46% Preisänderung (7T) -4.46%

Der Echtzeitpreis von EPIC FAIL GUY (EFG) beträgt $0.00001249. In den letzten 24 Stunden wurde EFG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EFG liegt bei $ 0.00048874, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001228.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EFG im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -4.46% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

EPIC FAIL GUY (EFG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 10.73K$ 10.73K $ 10.73K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 10.73K$ 10.73K $ 10.73K Umlaufangebot 859.30M 859.30M 859.30M Gesamtangebot 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874

Die aktuelle Marktkapitalisierung von EPIC FAIL GUY beträgt $ 10.73K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von EFG liegt bei 859.30M, das Gesamtangebot bei 859296669.9192874. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.73K.