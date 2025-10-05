Der Echtzeitpreis von EONIC beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum EONIC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den EONIC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von EONIC beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum EONIC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den EONIC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über EONIC

EONIC-Preisinformationen

Offizielle EONIC-Website

EONIC-Tokenökonomie

EONIC-Preisprognose

EONIC Preis (EONIC)

1 EONIC zu USD Echtzeitpreis:

$0.00025918
$0.00025918$0.00025918
-10.20%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
EONIC (EONIC) Echtzeit-Preis-Diagramm
EONIC (EONIC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.32%

-10.28%

-3.08%

-3.08%

Der Echtzeitpreis von EONIC (EONIC) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde EONIC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EONIC liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EONIC im letzten Stunde um +1.32%, in den letzten 24 Stunden um -10.28% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

EONIC (EONIC) Marktinformationen

$ 249.63K
$ 249.63K$ 249.63K

--
----

$ 249.63K
$ 249.63K$ 249.63K

963.15M
963.15M 963.15M

963,149,182.007996
963,149,182.007996 963,149,182.007996

Die aktuelle Marktkapitalisierung von EONIC beträgt $ 249.63K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von EONIC liegt bei 963.15M, das Gesamtangebot bei 963149182.007996. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 249.63K.

EONIC (EONIC)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von EONIC zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von EONIC zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von EONIC zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von EONIC zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-10.28%
30 Tage$ 0-3.00%
60 Tage$ 0+156.86%
90 Tage$ 0--

Was ist EONIC (EONIC)

UNLOCK THE FUTURE OF FINANCE WITH EONIC EONIC is RWA (Real World Asset) tied to a next-gen cryptocurrency powering a decentralized future. Built on Solana for speed, security, and scalability, EONIC fuels real-world utility, seamless Web integration, and community-driven growth. Join the evolution of digital finance where innovation meets lasting impact, and we're empowering people globally. Tap into a seamless and secure ecosystem designed for both beginners and seasoned traders of all experience levels. Navigate the dynamic world of crypto with your "Big Bro Nico" Aka. E-Nico, an advanced Al super intelligence trained to help you become the very best version of you.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

EONIC (EONIC) Ressource

Offizielle Website

EONIC-Preisprognose (USD)

Wie viel wird EONIC (EONIC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre EONIC-(EONIC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für EONIC zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die EONIC-Preisprognose an!

EONIC zu lokalen Währungen

EONIC (EONIC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von EONIC (EONIC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von EONIC Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu EONIC (EONIC)

Wie viel ist EONIC (EONIC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von EONIC in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle EONIC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle EONIC-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von EONIC?
Die Marktkapitalisierung von EONIC beträgt $ 249.63K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von EONIC?
Das Umlaufangebot von EONIC beträgt 963.15M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von EONIC?
EONIC erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von EONIC?
EONIC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von EONIC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für EONIC beträgt -- USD.
Wird EONIC dieses Jahr noch steigen?
EONIC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die EONIC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
EONIC (EONIC) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-04 13:39:16On-Chain-Daten
US-Ethereum-Spot-ETF verzeichnet gestern Nettozufluss von 233,5 Millionen US-Dollar
10-04 11:26:38Branchen-Updates
USDC-Emission überschreitet 75 Milliarden, Marktanteil erreicht 24,9%
10-03 10:20:00Branchen-Updates
Gesamte Krypto-Marktkapitalisierung kehrt über 4,2 Billionen $ zurück, mit einem 24h Anstieg von 2,3%
10-03 05:17:00Branchen-Updates
Bitcoin überschreitet zum ersten Mal seit Mitte August die 120.000-Dollar-Marke
10-01 14:11:00Branchen-Updates
Gestern verzeichneten US-amerikanische Ethereum-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 127,5 Millionen Dollar, während Bitcoin-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 430 Millionen Dollar verzeichneten
09-30 18:14:00Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream CEX und DEX deuten auf einen neutralen Markt mit leicht bärischer Tendenz hin

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.