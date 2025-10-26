Enlightenment (E) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00005091 $ 0.00005091 $ 0.00005091 24H Tief $ 0.00005586 $ 0.00005586 $ 0.00005586 24H Hoch 24H Tief $ 0.00005091$ 0.00005091 $ 0.00005091 24H Hoch $ 0.00005586$ 0.00005586 $ 0.00005586 Allzeithoch $ 0.00060777$ 0.00060777 $ 0.00060777 Niedrigster Preis $ 0.00004528$ 0.00004528 $ 0.00004528 Preisänderung (1H) -0.87% Preisänderung (1T) +4.32% Preisänderung (7T) -20.47% Preisänderung (7T) -20.47%

Der Echtzeitpreis von Enlightenment (E) beträgt $0.00005463. In den letzten 24 Stunden wurde E zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00005091 und einem Höchstpreis von $ 0.00005586 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von E liegt bei $ 0.00060777, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00004528.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich E im letzten Stunde um -0.87%, in den letzten 24 Stunden um +4.32% und in den vergangenen 7 Tagen um -20.47% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Enlightenment (E) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 54.63K$ 54.63K $ 54.63K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 54.63K$ 54.63K $ 54.63K Umlaufangebot 999.99M 999.99M 999.99M Gesamtangebot 999,987,898.734804 999,987,898.734804 999,987,898.734804

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Enlightenment beträgt $ 54.63K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von E liegt bei 999.99M, das Gesamtangebot bei 999987898.734804. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 54.63K.