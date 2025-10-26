END (END) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00789526 $ 0.00789526 $ 0.00789526 24H Tief $ 0.00828756 $ 0.00828756 $ 0.00828756 24H Hoch 24H Tief $ 0.00789526$ 0.00789526 $ 0.00789526 24H Hoch $ 0.00828756$ 0.00828756 $ 0.00828756 Allzeithoch $ 0.087624$ 0.087624 $ 0.087624 Niedrigster Preis $ 0.00383942$ 0.00383942 $ 0.00383942 Preisänderung (1H) +0.69% Preisänderung (1T) +3.82% Preisänderung (7T) +0.88% Preisänderung (7T) +0.88%

Der Echtzeitpreis von END (END) beträgt $0.00823803. In den letzten 24 Stunden wurde END zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00789526 und einem Höchstpreis von $ 0.00828756 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von END liegt bei $ 0.087624, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00383942.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich END im letzten Stunde um +0.69%, in den letzten 24 Stunden um +3.82% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.88% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

END (END) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.14M$ 4.14M $ 4.14M Umlaufangebot 120.81M 120.81M 120.81M Gesamtangebot 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von END beträgt $ 1.00M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von END liegt bei 120.81M, das Gesamtangebot bei 500000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.14M.