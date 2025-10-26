Der Echtzeitpreis von END beträgt heute 0.00823803 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum END-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den END-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von END beträgt heute 0.00823803 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum END-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den END-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über END

END-Preisinformationen

END-Whitepaper

Offizielle END-Website

END-Tokenökonomie

END-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

END Logo

END Preis (END)

Nicht aufgelistet

1 END zu USD Echtzeitpreis:

$0.00825273
$0.00825273$0.00825273
+4.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
END (END) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:43:10 (UTC+8)

END (END) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00789526
$ 0.00789526$ 0.00789526
24H Tief
$ 0.00828756
$ 0.00828756$ 0.00828756
24H Hoch

$ 0.00789526
$ 0.00789526$ 0.00789526

$ 0.00828756
$ 0.00828756$ 0.00828756

$ 0.087624
$ 0.087624$ 0.087624

$ 0.00383942
$ 0.00383942$ 0.00383942

+0.69%

+3.82%

+0.88%

+0.88%

Der Echtzeitpreis von END (END) beträgt $0.00823803. In den letzten 24 Stunden wurde END zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00789526 und einem Höchstpreis von $ 0.00828756 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von END liegt bei $ 0.087624, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00383942.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich END im letzten Stunde um +0.69%, in den letzten 24 Stunden um +3.82% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.88% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

END (END) Marktinformationen

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

--
----

$ 4.14M
$ 4.14M$ 4.14M

120.81M
120.81M 120.81M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von END beträgt $ 1.00M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von END liegt bei 120.81M, das Gesamtangebot bei 500000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.14M.

END (END)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von END zu USD bei $ +0.00030339.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von END zu USD bei $ -0.0008302583.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von END zu USD bei $ -0.0034516694.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von END zu USD bei $ -0.007889424132525452.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00030339+3.82%
30 Tage$ -0.0008302583-10.07%
60 Tage$ -0.0034516694-41.89%
90 Tage$ -0.007889424132525452-48.91%

Was ist END (END)

$END is designed as a digital cryptographic fungible token designed for exclusive use within the Endless Clouds ecosystem. And will be treated as a premium currency across Treeverse, currently available on all major stores. Endless Clouds Foundation is already powering 3 digital collectible collections for the Treeverse ecosystem: Nftrees, Treeverse Plots and Timeless which have done $100M+ in secondary volume.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

END (END) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

END-Preisprognose (USD)

Wie viel wird END (END) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre END-(END)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für END zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die END-Preisprognose an!

END zu lokalen Währungen

END (END) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von END (END) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von END Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu END (END)

Wie viel ist END (END) heute wert?
Der Echtzeitpreis von END in USD beträgt 0.00823803 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle END-zu-USD-Preis?
Der aktuelle END-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00823803. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von END?
Die Marktkapitalisierung von END beträgt $ 1.00M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von END?
Das Umlaufangebot von END beträgt 120.81M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von END?
END erreichte einen Allzeithochpreis von 0.087624 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von END?
END verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00383942 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von END?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für END beträgt -- USD.
Wird END dieses Jahr noch steigen?
END könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die END-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:43:10 (UTC+8)

END (END) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,032.00
$113,032.00$113,032.00

+1.47%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,025.40
$4,025.40$4,025.40

+2.35%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05462
$0.05462$0.05462

-20.37%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.4342
$6.4342$6.4342

-12.35%

Solana Logo

Solana

SOL

$196.62
$196.62$196.62

+2.46%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,025.40
$4,025.40$4,025.40

+2.35%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,032.00
$113,032.00$113,032.00

+1.47%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6443
$2.6443$2.6443

+1.77%

Solana Logo

Solana

SOL

$196.62
$196.62$196.62

+2.46%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20144
$0.20144$0.20144

+2.65%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.7765
$0.7765$0.7765

+1,194.16%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000086
$0.000000000000086$0.000000000000086

-34.84%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052033
$0.052033$0.052033

-85.13%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1786
$0.1786$0.1786

-83.50%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.7765
$0.7765$0.7765

+1,194.16%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000216
$0.0000000000000000000216$0.0000000000000000000216

+96.36%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15008
$0.15008$0.15008

+83.69%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.116651
$0.116651$0.116651

+47.74%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007999
$0.000000000000000007999$0.000000000000000007999

+45.43%