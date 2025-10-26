ELLA (ELLA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00125797 $ 0.00125797 $ 0.00125797 24H Tief $ 0.00130246 $ 0.00130246 $ 0.00130246 24H Hoch 24H Tief $ 0.00125797$ 0.00125797 $ 0.00125797 24H Hoch $ 0.00130246$ 0.00130246 $ 0.00130246 Allzeithoch $ 0.00132958$ 0.00132958 $ 0.00132958 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.22% Preisänderung (1T) +1.97% Preisänderung (7T) +7.80% Preisänderung (7T) +7.80%

Der Echtzeitpreis von ELLA (ELLA) beträgt $0.00129809. In den letzten 24 Stunden wurde ELLA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00125797 und einem Höchstpreis von $ 0.00130246 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ELLA liegt bei $ 0.00132958, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ELLA im letzten Stunde um +0.22%, in den letzten 24 Stunden um +1.97% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.80% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ELLA (ELLA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Umlaufangebot 999.96M 999.96M 999.96M Gesamtangebot 999,955,367.887856 999,955,367.887856 999,955,367.887856

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ELLA beträgt $ 1.30M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ELLA liegt bei 999.96M, das Gesamtangebot bei 999955367.887856. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.30M.