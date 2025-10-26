Eli5a (ELI5A) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.02501704 $ 0.02501704 $ 0.02501704 24H Tief $ 0.03217204 $ 0.03217204 $ 0.03217204 24H Hoch 24H Tief $ 0.02501704$ 0.02501704 $ 0.02501704 24H Hoch $ 0.03217204$ 0.03217204 $ 0.03217204 Allzeithoch $ 0.03709928$ 0.03709928 $ 0.03709928 Niedrigster Preis $ 0.00431141$ 0.00431141 $ 0.00431141 Preisänderung (1H) +1.54% Preisänderung (1T) -13.12% Preisänderung (7T) +36.85% Preisänderung (7T) +36.85%

Der Echtzeitpreis von Eli5a (ELI5A) beträgt $0.02598723. In den letzten 24 Stunden wurde ELI5A zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02501704 und einem Höchstpreis von $ 0.03217204 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ELI5A liegt bei $ 0.03709928, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00431141.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ELI5A im letzten Stunde um +1.54%, in den letzten 24 Stunden um -13.12% und in den vergangenen 7 Tagen um +36.85% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Eli5a (ELI5A) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 516.26K$ 516.26K $ 516.26K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 544.00K$ 544.00K $ 544.00K Umlaufangebot 19.93M 19.93M 19.93M Gesamtangebot 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Eli5a beträgt $ 516.26K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ELI5A liegt bei 19.93M, das Gesamtangebot bei 21000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 544.00K.