Eigenpie (EGP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.378023 $ 0.378023 $ 0.378023 24H Tief $ 0.521351 $ 0.521351 $ 0.521351 24H Hoch 24H Tief $ 0.378023$ 0.378023 $ 0.378023 24H Hoch $ 0.521351$ 0.521351 $ 0.521351 Allzeithoch $ 9.68$ 9.68 $ 9.68 Niedrigster Preis $ 0.359252$ 0.359252 $ 0.359252 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) +15.78% Preisänderung (7T) +21.86% Preisänderung (7T) +21.86%

Der Echtzeitpreis von Eigenpie (EGP) beträgt $0.440813. In den letzten 24 Stunden wurde EGP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.378023 und einem Höchstpreis von $ 0.521351 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EGP liegt bei $ 9.68, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.359252.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EGP im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um +15.78% und in den vergangenen 7 Tagen um +21.86% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Eigenpie (EGP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Umlaufangebot 3.69M 3.69M 3.69M Gesamtangebot 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Eigenpie beträgt $ 1.63M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von EGP liegt bei 3.69M, das Gesamtangebot bei 10000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.41M.