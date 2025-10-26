Der Echtzeitpreis von Eigenpie beträgt heute 0.440813 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum EGP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den EGP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Eigenpie beträgt heute 0.440813 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum EGP-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den EGP-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Eigenpie Preis (EGP)

1 EGP zu USD Echtzeitpreis:

$0.440724
+15.70%1D
+15.70%1D
USD
Eigenpie (EGP) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:54:03 (UTC+8)

Eigenpie (EGP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

-0.00%

+15.78%

+21.86%

+21.86%

Der Echtzeitpreis von Eigenpie (EGP) beträgt $0.440813. In den letzten 24 Stunden wurde EGP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.378023 und einem Höchstpreis von $ 0.521351 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EGP liegt bei $ 9.68, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.359252.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EGP im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um +15.78% und in den vergangenen 7 Tagen um +21.86% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Eigenpie (EGP) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Eigenpie beträgt $ 1.63M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von EGP liegt bei 3.69M, das Gesamtangebot bei 10000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.41M.

Eigenpie (EGP)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Eigenpie zu USD bei $ +0.060082.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Eigenpie zu USD bei $ +0.0054985691.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Eigenpie zu USD bei $ -0.1386535855.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Eigenpie zu USD bei $ -0.180276311191863.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.060082+15.78%
30 Tage$ +0.0054985691+1.25%
60 Tage$ -0.1386535855-31.45%
90 Tage$ -0.180276311191863-29.02%

Was ist Eigenpie (EGP)

Eigenpie is a Liquid Restaking Platform that has created a Liquid Restaked version of various ETH LSTs. These can be used by Node Operators within the EigenLayer Ecosystem to validate new services.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Eigenpie (EGP) Ressource

Offizielle Website

Eigenpie-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Eigenpie (EGP) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Eigenpie-(EGP)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Eigenpie zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Eigenpie-Preisprognose an!

EGP zu lokalen Währungen

Eigenpie (EGP) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Eigenpie (EGP) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von EGP Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Eigenpie (EGP)

Wie viel ist Eigenpie (EGP) heute wert?
Der Echtzeitpreis von EGP in USD beträgt 0.440813 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle EGP-zu-USD-Preis?
Der aktuelle EGP-zu-USD-Preis beträgt $ 0.440813. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Eigenpie?
Die Marktkapitalisierung von EGP beträgt $ 1.63M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von EGP?
Das Umlaufangebot von EGP beträgt 3.69M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von EGP?
EGP erreichte einen Allzeithochpreis von 9.68 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von EGP?
EGP verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.359252 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von EGP?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für EGP beträgt -- USD.
Wird EGP dieses Jahr noch steigen?
EGP könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die EGP-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:54:03 (UTC+8)

Eigenpie (EGP) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

