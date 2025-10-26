Dreamsync Preis (DREAM)
Der Echtzeitpreis von Dreamsync (DREAM) beträgt $0.00123591. In den letzten 24 Stunden wurde DREAM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00122131 und einem Höchstpreis von $ 0.0013027 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DREAM liegt bei $ 0.00437362, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DREAM im letzten Stunde um -1.21%, in den letzten 24 Stunden um -0.99% und in den vergangenen 7 Tagen um -21.36% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dreamsync beträgt $ 1.24M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DREAM liegt bei 999.99M, das Gesamtangebot bei 999993348.086534. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.24M.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Dreamsync zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Dreamsync zu USD bei $ -0.0005515155.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Dreamsync zu USD bei $ +0.0001223940.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Dreamsync zu USD bei $ 0.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ 0
|-0.99%
|30 Tage
|$ -0.0005515155
|-44.62%
|60 Tage
|$ +0.0001223940
|+9.90%
|90 Tage
|$ 0
|--
Dreamsync is a multifaceted project that combines cryptocurrency, POV (point-of-view) content creation, and community engagement. It revolves around $DREAM, a cryptocurrency that funds a weekly challenge ecosystem and is designed to grow into a larger streaming platform. Every Monday, 1,000,000 $DREAM is donated on-site, and the process is transparently recorded and released to the public every Friday. Holders receive weekly missions and verified participants share in the token rewards, with additional prizes for top creators. Another 1,000,000 $DREAM is distributed weekly to holders based on tier. Dreamsync’s goal is to evolve into a Web3-native, first-person content platform powered entirely by community participation and transparent token flows.
