Dreamsync (DREAM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00122131 $ 0.00122131 $ 0.00122131 24H Tief $ 0.0013027 $ 0.0013027 $ 0.0013027 24H Hoch 24H Tief $ 0.00122131$ 0.00122131 $ 0.00122131 24H Hoch $ 0.0013027$ 0.0013027 $ 0.0013027 Allzeithoch $ 0.00437362$ 0.00437362 $ 0.00437362 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -1.21% Preisänderung (1T) -0.99% Preisänderung (7T) -21.36% Preisänderung (7T) -21.36%

Der Echtzeitpreis von Dreamsync (DREAM) beträgt $0.00123591. In den letzten 24 Stunden wurde DREAM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00122131 und einem Höchstpreis von $ 0.0013027 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DREAM liegt bei $ 0.00437362, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DREAM im letzten Stunde um -1.21%, in den letzten 24 Stunden um -0.99% und in den vergangenen 7 Tagen um -21.36% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dreamsync (DREAM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Umlaufangebot 999.99M 999.99M 999.99M Gesamtangebot 999,993,348.086534 999,993,348.086534 999,993,348.086534

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dreamsync beträgt $ 1.24M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DREAM liegt bei 999.99M, das Gesamtangebot bei 999993348.086534. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.24M.