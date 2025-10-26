Der Echtzeitpreis von Dreamsync beträgt heute 0.00123591 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DREAM-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DREAM-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Dreamsync beträgt heute 0.00123591 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DREAM-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DREAM-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Dreamsync Preis (DREAM)

1 DREAM zu USD Echtzeitpreis:

$0.00123591
$0.00123591
-0.90%1D
USD
Dreamsync (DREAM) Echtzeit-Preis-Diagramm
Dreamsync (DREAM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00122131
$ 0.00122131
24H Tief
$ 0.0013027
$ 0.0013027
24H Hoch

$ 0.00122131
$ 0.00122131

$ 0.0013027
$ 0.0013027

$ 0.00437362
$ 0.00437362

$ 0
$ 0

-1.21%

-0.99%

-21.36%

-21.36%

Der Echtzeitpreis von Dreamsync (DREAM) beträgt $0.00123591. In den letzten 24 Stunden wurde DREAM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00122131 und einem Höchstpreis von $ 0.0013027 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DREAM liegt bei $ 0.00437362, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DREAM im letzten Stunde um -1.21%, in den letzten 24 Stunden um -0.99% und in den vergangenen 7 Tagen um -21.36% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dreamsync (DREAM) Marktinformationen

$ 1.24M
$ 1.24M

--
--

$ 1.24M
$ 1.24M

999.99M
999.99M

999,993,348.086534
999,993,348.086534

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dreamsync beträgt $ 1.24M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DREAM liegt bei 999.99M, das Gesamtangebot bei 999993348.086534. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.24M.

Dreamsync (DREAM)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Dreamsync zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Dreamsync zu USD bei $ -0.0005515155.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Dreamsync zu USD bei $ +0.0001223940.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Dreamsync zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.99%
30 Tage$ -0.0005515155-44.62%
60 Tage$ +0.0001223940+9.90%
90 Tage$ 0--

Was ist Dreamsync (DREAM)

Dreamsync is a multifaceted project that combines cryptocurrency, POV (point-of-view) content creation, and community engagement. It revolves around $DREAM, a cryptocurrency that funds a weekly challenge ecosystem and is designed to grow into a larger streaming platform. Every Monday, 1,000,000 $DREAM is donated on-site, and the process is transparently recorded and released to the public every Friday. Holders receive weekly missions and verified participants share in the token rewards, with additional prizes for top creators. Another 1,000,000 $DREAM is distributed weekly to holders based on tier. Dreamsync’s goal is to evolve into a Web3-native, first-person content platform powered entirely by community participation and transparent token flows.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Dreamsync (DREAM) Ressource

Offizielle Website

Dreamsync-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Dreamsync (DREAM) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Dreamsync-(DREAM)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Dreamsync zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Dreamsync-Preisprognose an!

DREAM zu lokalen Währungen

Dreamsync (DREAM) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Dreamsync (DREAM) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DREAM Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Dreamsync (DREAM)

Wie viel ist Dreamsync (DREAM) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DREAM in USD beträgt 0.00123591 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DREAM-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DREAM-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00123591. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Dreamsync?
Die Marktkapitalisierung von DREAM beträgt $ 1.24M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DREAM?
Das Umlaufangebot von DREAM beträgt 999.99M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DREAM?
DREAM erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00437362 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DREAM?
DREAM verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DREAM?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DREAM beträgt -- USD.
Wird DREAM dieses Jahr noch steigen?
DREAM könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DREAM-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$112,494

$3,987

$0

$6

$195

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

