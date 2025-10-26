Der Echtzeitpreis von DOUBT beträgt heute 0.00574053 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DOUBT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DOUBT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von DOUBT beträgt heute 0.00574053 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DOUBT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DOUBT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über DOUBT

DOUBT-Preisinformationen

Offizielle DOUBT-Website

DOUBT-Tokenökonomie

DOUBT-Preisprognose

DOUBT Preis (DOUBT)

1 DOUBT zu USD Echtzeitpreis:

$0.00574256
$0.00574256
-2.90%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
DOUBT (DOUBT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:53:42 (UTC+8)

DOUBT (DOUBT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00554915
$ 0.00554915
24H Tief
$ 0.00591388
$ 0.00591388
24H Hoch

$ 0.00554915
$ 0.00554915

$ 0.00591388
$ 0.00591388

$ 0.0090364
$ 0.0090364

$ 0.00482898
$ 0.00482898

+1.15%

-2.55%

+3.58%

+3.58%

Der Echtzeitpreis von DOUBT (DOUBT) beträgt $0.00574053. In den letzten 24 Stunden wurde DOUBT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00554915 und einem Höchstpreis von $ 0.00591388 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOUBT liegt bei $ 0.0090364, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00482898.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOUBT im letzten Stunde um +1.15%, in den letzten 24 Stunden um -2.55% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.58% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DOUBT (DOUBT) Marktinformationen

$ 5.46M
$ 5.46M

--
--

$ 5.46M
$ 5.46M

950.00M
950.00M

950,000,000.0
950,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DOUBT beträgt $ 5.46M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOUBT liegt bei 950.00M, das Gesamtangebot bei 950000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.46M.

DOUBT (DOUBT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von DOUBT zu USD bei $ -0.000150489046209615.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von DOUBT zu USD bei $ +0.0001830643.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von DOUBT zu USD bei $ -0.0008210398.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von DOUBT zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.000150489046209615-2.55%
30 Tage$ +0.0001830643+3.19%
60 Tage$ -0.0008210398-14.30%
90 Tage$ 0--

Was ist DOUBT (DOUBT)

DOUBT is a meme cryptocurrency token on the PulseChain blockchain. The classic "X" for Doubt meme is now reimagined and powered by the greenest logo in crypto, the "X" from Incentive token, a reward token given to LP farmers on the PulseChain network.

Launched on February 2, 2025, it has the contract address 0x6ba0876e30CcE2A9AfC4B82D8BD8A8349DF4Ca96

The project includes community activities such as giveaways, meme contests, music videos featuring ecosystem tokens, milestone celebrations and detective themed cases. It is listed on platforms like LibertySwap for cross-chain access and maintains liquidity pools paired with $INC. As of August 2025, it has over 1,300 followers on X and engages in promotional content within the PulseChain network.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

DOUBT (DOUBT) Ressource

Offizielle Website

DOUBT-Preisprognose (USD)

Wie viel wird DOUBT (DOUBT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre DOUBT-(DOUBT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für DOUBT zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die DOUBT-Preisprognose an!

DOUBT zu lokalen Währungen

DOUBT (DOUBT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von DOUBT (DOUBT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DOUBT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu DOUBT (DOUBT)

Wie viel ist DOUBT (DOUBT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DOUBT in USD beträgt 0.00574053 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DOUBT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DOUBT-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00574053. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von DOUBT?
Die Marktkapitalisierung von DOUBT beträgt $ 5.46M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DOUBT?
Das Umlaufangebot von DOUBT beträgt 950.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DOUBT?
DOUBT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.0090364 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DOUBT?
DOUBT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00482898 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DOUBT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DOUBT beträgt -- USD.
Wird DOUBT dieses Jahr noch steigen?
DOUBT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DOUBT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:53:42 (UTC+8)

DOUBT (DOUBT) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

