DOUBT (DOUBT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00554915 $ 0.00554915 $ 0.00554915 24H Tief $ 0.00591388 $ 0.00591388 $ 0.00591388 24H Hoch 24H Tief $ 0.00554915$ 0.00554915 $ 0.00554915 24H Hoch $ 0.00591388$ 0.00591388 $ 0.00591388 Allzeithoch $ 0.0090364$ 0.0090364 $ 0.0090364 Niedrigster Preis $ 0.00482898$ 0.00482898 $ 0.00482898 Preisänderung (1H) +1.15% Preisänderung (1T) -2.55% Preisänderung (7T) +3.58% Preisänderung (7T) +3.58%

Der Echtzeitpreis von DOUBT (DOUBT) beträgt $0.00574053. In den letzten 24 Stunden wurde DOUBT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00554915 und einem Höchstpreis von $ 0.00591388 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOUBT liegt bei $ 0.0090364, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00482898.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOUBT im letzten Stunde um +1.15%, in den letzten 24 Stunden um -2.55% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.58% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DOUBT (DOUBT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.46M$ 5.46M $ 5.46M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.46M$ 5.46M $ 5.46M Umlaufangebot 950.00M 950.00M 950.00M Gesamtangebot 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DOUBT beträgt $ 5.46M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOUBT liegt bei 950.00M, das Gesamtangebot bei 950000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.46M.