Dolphin (DPHN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01973544 $ 0.01973544 $ 0.01973544 24H Tief $ 0.02053837 $ 0.02053837 $ 0.02053837 24H Hoch 24H Tief $ 0.01973544$ 0.01973544 $ 0.01973544 24H Hoch $ 0.02053837$ 0.02053837 $ 0.02053837 Allzeithoch $ 0.02226817$ 0.02226817 $ 0.02226817 Niedrigster Preis $ 0.01112509$ 0.01112509 $ 0.01112509 Preisänderung (1H) +0.73% Preisänderung (1T) +2.30% Preisänderung (7T) -- Preisänderung (7T) --

Der Echtzeitpreis von Dolphin (DPHN) beträgt $0.02048656. In den letzten 24 Stunden wurde DPHN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01973544 und einem Höchstpreis von $ 0.02053837 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DPHN liegt bei $ 0.02226817, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.01112509.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DPHN im letzten Stunde um +0.73%, in den letzten 24 Stunden um +2.30% und in den vergangenen 7 Tagen um -- verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dolphin (DPHN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 10.21M$ 10.21M $ 10.21M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 20.51M$ 20.51M $ 20.51M Umlaufangebot 497.61M 497.61M 497.61M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dolphin beträgt $ 10.21M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DPHN liegt bei 497.61M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.51M.