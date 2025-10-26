Doll Face (DOLL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00248624$ 0.00248624 $ 0.00248624 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.38% Preisänderung (1T) -13.37% Preisänderung (7T) -45.05% Preisänderung (7T) -45.05%

Der Echtzeitpreis von Doll Face (DOLL) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DOLL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOLL liegt bei $ 0.00248624, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOLL im letzten Stunde um +0.38%, in den letzten 24 Stunden um -13.37% und in den vergangenen 7 Tagen um -45.05% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Doll Face (DOLL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 16.02K$ 16.02K $ 16.02K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 16.02K$ 16.02K $ 16.02K Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Doll Face beträgt $ 16.02K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOLL liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.02K.