Dogenarii (DOGENARII) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00279694$ 0.00279694 $ 0.00279694 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.86% Preisänderung (1T) -0.16% Preisänderung (7T) -31.05% Preisänderung (7T) -31.05%

Der Echtzeitpreis von Dogenarii (DOGENARII) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DOGENARII zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOGENARII liegt bei $ 0.00279694, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOGENARII im letzten Stunde um +0.86%, in den letzten 24 Stunden um -0.16% und in den vergangenen 7 Tagen um -31.05% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dogenarii (DOGENARII) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 32.17K$ 32.17K $ 32.17K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 32.17K$ 32.17K $ 32.17K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dogenarii beträgt $ 32.17K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOGENARII liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 32.17K.