Docker (DOCKERZXBT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00482404 $ 0.00482404 $ 0.00482404 24H Tief $ 0.0058225 $ 0.0058225 $ 0.0058225 24H Hoch 24H Tief $ 0.00482404$ 0.00482404 $ 0.00482404 24H Hoch $ 0.0058225$ 0.0058225 $ 0.0058225 Allzeithoch $ 0.00981968$ 0.00981968 $ 0.00981968 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +5.89% Preisänderung (1T) +4.17% Preisänderung (7T) -4.14% Preisänderung (7T) -4.14%

Der Echtzeitpreis von Docker (DOCKERZXBT) beträgt $0.00563041. In den letzten 24 Stunden wurde DOCKERZXBT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00482404 und einem Höchstpreis von $ 0.0058225 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOCKERZXBT liegt bei $ 0.00981968, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOCKERZXBT im letzten Stunde um +5.89%, in den letzten 24 Stunden um +4.17% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.14% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Docker (DOCKERZXBT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.32M$ 5.32M $ 5.32M Umlaufangebot 972.14M 972.14M 972.14M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Docker beträgt $ 5.17M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOCKERZXBT liegt bei 972.14M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.32M.