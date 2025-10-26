DiviSwap (DSWAP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.13024 $ 0.13024 $ 0.13024 24H Tief $ 0.135332 $ 0.135332 $ 0.135332 24H Hoch 24H Tief $ 0.13024$ 0.13024 $ 0.13024 24H Hoch $ 0.135332$ 0.135332 $ 0.135332 Allzeithoch $ 0.189789$ 0.189789 $ 0.189789 Niedrigster Preis $ 0.083572$ 0.083572 $ 0.083572 Preisänderung (1H) +0.02% Preisänderung (1T) +3.67% Preisänderung (7T) +3.25% Preisänderung (7T) +3.25%

Der Echtzeitpreis von DiviSwap (DSWAP) beträgt $0.135359. In den letzten 24 Stunden wurde DSWAP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.13024 und einem Höchstpreis von $ 0.135332 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DSWAP liegt bei $ 0.189789, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.083572.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DSWAP im letzten Stunde um +0.02%, in den letzten 24 Stunden um +3.67% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.25% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DiviSwap (DSWAP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 31.60K$ 31.60K $ 31.60K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 82.85K$ 82.85K $ 82.85K Umlaufangebot 233.47K 233.47K 233.47K Gesamtangebot 612,059.0 612,059.0 612,059.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DiviSwap beträgt $ 31.60K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DSWAP liegt bei 233.47K, das Gesamtangebot bei 612059.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 82.85K.