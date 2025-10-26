Ditto (DITTO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.070174$ 0.070174 $ 0.070174 Niedrigster Preis $ 0.00052913$ 0.00052913 $ 0.00052913 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -9.75% Preisänderung (7T) -9.75%

Der Echtzeitpreis von Ditto (DITTO) beträgt $0.00053467. In den letzten 24 Stunden wurde DITTO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DITTO liegt bei $ 0.070174, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00052913.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DITTO im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -9.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ditto (DITTO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.35K$ 5.35K $ 5.35K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.35K$ 5.35K $ 5.35K Umlaufangebot 10.00M 10.00M 10.00M Gesamtangebot 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ditto beträgt $ 5.35K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DITTO liegt bei 10.00M, das Gesamtangebot bei 10000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.35K.