DickStrategy (DICKSTR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00112929 $ 0.00112929 $ 0.00112929 24H Tief $ 0.00115371 $ 0.00115371 $ 0.00115371 24H Hoch 24H Tief $ 0.00112929$ 0.00112929 $ 0.00112929 24H Hoch $ 0.00115371$ 0.00115371 $ 0.00115371 Allzeithoch $ 0.01084287$ 0.01084287 $ 0.01084287 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.23% Preisänderung (1T) -0.49% Preisänderung (7T) -30.31% Preisänderung (7T) -30.31%

Der Echtzeitpreis von DickStrategy (DICKSTR) beträgt $0.00114426. In den letzten 24 Stunden wurde DICKSTR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00112929 und einem Höchstpreis von $ 0.00115371 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DICKSTR liegt bei $ 0.01084287, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DICKSTR im letzten Stunde um -0.23%, in den letzten 24 Stunden um -0.49% und in den vergangenen 7 Tagen um -30.31% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DickStrategy (DICKSTR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Umlaufangebot 943.18M 943.18M 943.18M Gesamtangebot 943,182,049.2997133 943,182,049.2997133 943,182,049.2997133

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DickStrategy beträgt $ 1.08M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DICKSTR liegt bei 943.18M, das Gesamtangebot bei 943182049.2997133. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.08M.