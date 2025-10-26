Dialectic ETH Vault (DETH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 3,932.66 $ 3,932.66 $ 3,932.66 24H Tief $ 4,009.93 $ 4,009.93 $ 4,009.93 24H Hoch 24H Tief $ 3,932.66$ 3,932.66 $ 3,932.66 24H Hoch $ 4,009.93$ 4,009.93 $ 4,009.93 Allzeithoch $ 4,757.52$ 4,757.52 $ 4,757.52 Niedrigster Preis $ 3,605.76$ 3,605.76 $ 3,605.76 Preisänderung (1H) -0.51% Preisänderung (1T) +1.03% Preisänderung (7T) +2.87% Preisänderung (7T) +2.87%

Der Echtzeitpreis von Dialectic ETH Vault (DETH) beträgt $3,989.44. In den letzten 24 Stunden wurde DETH zwischen einem Tiefstpreis von $ 3,932.66 und einem Höchstpreis von $ 4,009.93 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DETH liegt bei $ 4,757.52, der bisherige Tiefstpreis bei $ 3,605.76.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DETH im letzten Stunde um -0.51%, in den letzten 24 Stunden um +1.03% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dialectic ETH Vault (DETH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 35.92M$ 35.92M $ 35.92M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 35.92M$ 35.92M $ 35.92M Umlaufangebot 9.00K 9.00K 9.00K Gesamtangebot 8,999.99305332052 8,999.99305332052 8,999.99305332052

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dialectic ETH Vault beträgt $ 35.92M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DETH liegt bei 9.00K, das Gesamtangebot bei 8999.99305332052. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 35.92M.