Dialectic BTC Vault (DBIT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 126,288$ 126,288 $ 126,288 Niedrigster Preis $ 103,598$ 103,598 $ 103,598 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +1.54% Preisänderung (7T) +1.54%

Der Echtzeitpreis von Dialectic BTC Vault (DBIT) beträgt $109,650. In den letzten 24 Stunden wurde DBIT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DBIT liegt bei $ 126,288, der bisherige Tiefstpreis bei $ 103,598.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DBIT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +1.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 10.96M$ 10.96M $ 10.96M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 10.96M$ 10.96M $ 10.96M Umlaufangebot 100.00 100.00 100.00 Gesamtangebot 99.99930227938069 99.99930227938069 99.99930227938069

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Dialectic BTC Vault beträgt $ 10.96M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DBIT liegt bei 100.00, das Gesamtangebot bei 99.99930227938069. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.96M.