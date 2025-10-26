DEW (DEW) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00133147 $ 0.00133147 $ 0.00133147 24H Tief $ 0.00161037 $ 0.00161037 $ 0.00161037 24H Hoch 24H Tief $ 0.00133147$ 0.00133147 $ 0.00133147 24H Hoch $ 0.00161037$ 0.00161037 $ 0.00161037 Allzeithoch $ 0.00922376$ 0.00922376 $ 0.00922376 Niedrigster Preis $ 0.00006117$ 0.00006117 $ 0.00006117 Preisänderung (1H) +1.97% Preisänderung (1T) -11.51% Preisänderung (7T) -27.17% Preisänderung (7T) -27.17%

Der Echtzeitpreis von DEW (DEW) beträgt $0.00140236. In den letzten 24 Stunden wurde DEW zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00133147 und einem Höchstpreis von $ 0.00161037 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DEW liegt bei $ 0.00922376, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00006117.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DEW im letzten Stunde um +1.97%, in den letzten 24 Stunden um -11.51% und in den vergangenen 7 Tagen um -27.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DEW (DEW) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Umlaufangebot 876.58M 876.58M 876.58M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DEW beträgt $ 1.23M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DEW liegt bei 876.58M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.40M.