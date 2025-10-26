DeVoid (DVD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00015751 $ 0.00015751 $ 0.00015751 24H Tief $ 0.00016094 $ 0.00016094 $ 0.00016094 24H Hoch 24H Tief $ 0.00015751$ 0.00015751 $ 0.00015751 24H Hoch $ 0.00016094$ 0.00016094 $ 0.00016094 Allzeithoch $ 0.00113122$ 0.00113122 $ 0.00113122 Niedrigster Preis $ 0.0001198$ 0.0001198 $ 0.0001198 Preisänderung (1H) +0.01% Preisänderung (1T) -0.13% Preisänderung (7T) +12.32% Preisänderung (7T) +12.32%

Der Echtzeitpreis von DeVoid (DVD) beträgt $0.00016072. In den letzten 24 Stunden wurde DVD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00015751 und einem Höchstpreis von $ 0.00016094 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DVD liegt bei $ 0.00113122, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0001198.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DVD im letzten Stunde um +0.01%, in den letzten 24 Stunden um -0.13% und in den vergangenen 7 Tagen um +12.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DeVoid (DVD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 80.35K$ 80.35K $ 80.35K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 160.70K$ 160.70K $ 160.70K Umlaufangebot 500.00M 500.00M 500.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DeVoid beträgt $ 80.35K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DVD liegt bei 500.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 160.70K.