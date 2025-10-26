Der Echtzeitpreis von DeVoid beträgt heute 0.00016072 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DVD-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DVD-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von DeVoid beträgt heute 0.00016072 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DVD-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DVD-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

DeVoid Preis (DVD)

$0.00016072
-0.10%1D
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:45:55 (UTC+8)

DeVoid (DVD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

+0.01%

-0.13%

+12.32%

+12.32%

Der Echtzeitpreis von DeVoid (DVD) beträgt $0.00016072. In den letzten 24 Stunden wurde DVD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00015751 und einem Höchstpreis von $ 0.00016094 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DVD liegt bei $ 0.00113122, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0001198.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DVD im letzten Stunde um +0.01%, in den letzten 24 Stunden um -0.13% und in den vergangenen 7 Tagen um +12.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DeVoid (DVD) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DeVoid beträgt $ 80.35K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DVD liegt bei 500.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 160.70K.

DeVoid (DVD)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von DeVoid zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von DeVoid zu USD bei $ -0.0000327012.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von DeVoid zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von DeVoid zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-0.13%
30 Tage$ -0.0000327012-20.34%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist DeVoid (DVD)

DeVoid is a fully automated volatility farming platform, purpose-built to capture value from nonstop price swings on decentralized exchanges (DEXs).

Instead of chasing pumps or speculating on the next 100x, DeVoid farms the one constant in crypto, volatility, turning chaotic market movements into compounding yield, 24/7.

Unlike wrappers or forks, DeVoid was built from the ground up with one of the fastest execution engines in the market, enabling precise entries and exits across even illiquid pools. Tested through four months of simulations and live capital deployment, the platform has consistently delivered strong results, averaging around 30% monthly yield from volatility farming alone.

DeVoid is designed for all traders: professionals can fine-tune granular strategies, while newcomers can start instantly with pre-tuned templates proven in live markets. Once parameters are set, the system loops indefinitely, no manual babysitting required. With one click to start and infinite ways to optimize, DeVoid makes it possible to farm volatility correctly and reliably.

DeVoid (DVD) Ressource

DeVoid-Preisprognose (USD)

Wie viel wird DeVoid (DVD) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre DeVoid-(DVD)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für DeVoid zu erkunden.

DVD zu lokalen Währungen

DeVoid (DVD) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von DeVoid (DVD) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DVD Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu DeVoid (DVD)

Wie viel ist DeVoid (DVD) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DVD in USD beträgt 0.00016072 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DVD-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DVD-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00016072. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von DeVoid?
Die Marktkapitalisierung von DVD beträgt $ 80.35K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DVD?
Das Umlaufangebot von DVD beträgt 500.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DVD?
DVD erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00113122 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DVD?
DVD verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.0001198 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DVD?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DVD beträgt -- USD.
Wird DVD dieses Jahr noch steigen?
DVD könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DVD-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:45:55 (UTC+8)

DeVoid (DVD) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

