Developer Camp (DEVELOPER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00201466 $ 0.00201466 $ 0.00201466 24H Tief $ 0.00257199 $ 0.00257199 $ 0.00257199 24H Hoch 24H Tief $ 0.00201466$ 0.00201466 $ 0.00201466 24H Hoch $ 0.00257199$ 0.00257199 $ 0.00257199 Allzeithoch $ 0.00934615$ 0.00934615 $ 0.00934615 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -12.62% Preisänderung (1T) +2.86% Preisänderung (7T) +34.69% Preisänderung (7T) +34.69%

Der Echtzeitpreis von Developer Camp (DEVELOPER) beträgt $0.00224721. In den letzten 24 Stunden wurde DEVELOPER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00201466 und einem Höchstpreis von $ 0.00257199 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DEVELOPER liegt bei $ 0.00934615, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DEVELOPER im letzten Stunde um -12.62%, in den letzten 24 Stunden um +2.86% und in den vergangenen 7 Tagen um +34.69% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Developer Camp (DEVELOPER) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Umlaufangebot 959.28M 959.28M 959.28M Gesamtangebot 959,278,938.797414 959,278,938.797414 959,278,938.797414

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Developer Camp beträgt $ 2.16M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DEVELOPER liegt bei 959.28M, das Gesamtangebot bei 959278938.797414. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.16M.