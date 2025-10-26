DESU (DESU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00359485$ 0.00359485 $ 0.00359485 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -1.74% Preisänderung (1T) +69.24% Preisänderung (7T) +84.02% Preisänderung (7T) +84.02%

Der Echtzeitpreis von DESU (DESU) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DESU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DESU liegt bei $ 0.00359485, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DESU im letzten Stunde um -1.74%, in den letzten 24 Stunden um +69.24% und in den vergangenen 7 Tagen um +84.02% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DESU (DESU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 382.62K$ 382.62K $ 382.62K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 382.62K$ 382.62K $ 382.62K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DESU beträgt $ 382.62K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DESU liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 382.62K.